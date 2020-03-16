أسعار البيض في مصر بأسواق الإثنين 16ـ3ـ2020 ﻿

استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 33 و34 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

عبدالعزيز السيد: سعر طبق البيض تراوح بين 33 و34 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.



وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

شعبة الثروة الداجنة: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا