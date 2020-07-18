أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

استقرت أسعار البيض اليوم السبت 18 يوليو 2020 فى الأسواق المحلية، وذلك بعد ارتفاع أمس الجمعة بنحو جنيه في سعر طبق البيض، بعد استقرار دام أسبوع منذ أسعار الجمعة الماضي.

وأكد أحمد عبدالله تاجر بيض أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيها بدلا من 29 والأحمر 31.5 بدلا من 29.5 .

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.