أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 27-2-2020

شهدت أسعار البيض، اليوم الخميس، ارتفاعا بنحو 1 جنيه في سعر طبق البيض تسليم المزرعة، ليتراوح من 26.5 إلي 27 جنيهًا، وذلك حسب تأكيدات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في القاهرة، خلال رصد “المال” بورصة أسعار البيض اليوم الخميس 27ـ2ـ2020.

وقال السيد، لـ”المال”، إن أسعار تسليم البيض من المزرعة بسعر 27.5 جنيه للطبق الواحد، وذلك للنوعين البيض الأحمر والأبيض، موضحَا أنه يتم زيادة نحو 5 جنيهات على سعر الطبق، عند البيع للمستهلكين.

وأضاف السيد أن الـ5 جنيهات هي هامش ربح تجار التجزئة، ليصل السعر إلى 32 جنيهًا في سعر طبق البيض.

وكانت أسعار البيض أمس الأربعاء في السوق المحلية تتراوح من 35 إلي 36 جنيهًا.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليا نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الإنتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.