أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 24-7-2020

سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيهًا، بدلًا من 29، والأحمر 31.5 بدلًا من 29.5.

شهدت أسعار بيع طبق البيض، اليوم الجمعة 24-7-2020، استمرارًا في استقرار البيع بالأسواق المحلية، بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي بنحو جنيه فى سعر الطبق، بينما يتراوح سعر البيضة الواحدة من 2.5 إلى 3 جنيهات.

وأكد أحمد عبد الله، تاجر بيض ، أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيهًا، بدلًا من 29، والأحمر 31.5 بدلًا من 29.5.

وقال عبد الله إن سعر طبق البيض البلدى 39 جنيهًا، بدلًا من 38 جنيهًا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن إنتاج مصر يكفى للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخِر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًّا. أسعار البيض في مصر اليوم

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجنى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.