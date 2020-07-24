اقتصاد وأسواق

أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 24-7-2020

سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيهًا، بدلًا من 29، والأحمر 31.5 بدلًا من 29.5.
محمد مجدي 4:19 م, الجمعة, 24 يوليو 20 4:19 م, الجمعة, 24 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار بيع طبق البيض، اليوم الجمعة 24-7-2020، استمرارًا في استقرار البيع بالأسواق المحلية، بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي بنحو جنيه فى سعر الطبق، بينما يتراوح سعر البيضة الواحدة من 2.5 إلى 3 جنيهات.

وأكد أحمد عبد الله، تاجر بيض ، أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيهًا، بدلًا من 29، والأحمر 31.5 بدلًا من 29.5.

وقال عبد الله إن سعر طبق البيض البلدى 39 جنيهًا، بدلًا من 38 جنيهًا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن إنتاج مصر يكفى للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخِر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

البيض
أسعار البيض في مصر اليوم

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجنى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار البيض في أسواق مصر الخميس 23-7-2020

محمد مجدي 2:52 م, الخميس, 23 يوليو 20

أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 22-7-2020

محمد مجدي 9:26 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

أسعار البيض فى الأسواق اليوم الثلاثاء 21-7-2020

محمد مجدي 12:30 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

أسعار البيض في أسواق مصر الأحد 19-7-2020

محمد مجدي 12:10 م, الأحد, 19 يوليو 20

أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

محمد مجدي 4:14 م, السبت, 18 يوليو 20

أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 17-7-2020

محمد مجدي 1:59 م, الجمعة, 17 يوليو 20