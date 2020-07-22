اقتصاد وأسواق

أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 22-7-2020

بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي بنحو جنيه فى سعر الطبق
محمد مجدي 9:26 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 9:26 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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استمرت أسعار بيع طبق البيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في استقرار البيع فى الأسواق المحلية، بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضية بنحو جنيه فى سعر الطبق، بينما تتراوح سعر البيضة الواحدة من 2.5 إلى 3 جنيهات.

وأكد أحمد عبدالله ، تاجر بيض ، أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 30 جنيها بدلا من 29 والأحمر 31.5 بدلا من 29.5.

وقال عبدالله إن سعر طبق البيض البلدى 39 جنيها بدلا من 38 جنيها.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

البيض
أسعار البيض في مصر اليوم

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجنى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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