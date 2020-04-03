اقتصاد وأسواق

أسعار البيض فى مصر بأسواق اليوم الجمعة 3 -4-2020 

استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 35 إلى 36 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.   شعبة الثروة الداجنة : سعر طبق البيض تراوح بين 33 و34 جنيهًا وبحسب تصريحات سابقة…

أحمد اللاهوني 1:34 م, الجمعة, 3 أبريل 20 1:34 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 35 إلى 36 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 

شعبة الثروة الداجنة : سعر طبق البيض تراوح بين 33 و34 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليارا سنويا

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، يصل عدد العمالة به لنحو2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الإنتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وتابعت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 ولفتت إلى إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

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بقلم أحمد اللاهوني

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