أسعار البيض فى مصر بأسواق اليوم الجمعة 27-3-2020

استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 37 إلى 38 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

عبدالعزيز السيد : سعر طبق البيض تراوح بين 33 إلى 34 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.



وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.