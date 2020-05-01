أسعار البيض فى مصر بأسواق الجمعة 1 مايو 2020  

استقرت أسعار البيض، اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 36 إلى 37 جنيهًا، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض تراوح بين 36 إلى37 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

عبدالعزيز السيد: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار سنويا

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، ويصل عدد العمالة به نحو2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أن رفع إحداثيات مواقع الإنتاج الداجني، كشفت عن وجود 10731 مزرعة دواجن مرخصة حتى منتصف فبراير 2019 و 1493مصانع أعلاف مرخصة، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وتابعت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.