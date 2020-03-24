أسعار البيض فى مصر بأسواق الثلاثاء 24 -3-2020

استقرت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 37 و38 جنيهًا ، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

عبدالعزيز السيد: سعر طبق البيض بين 33 و34 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب .



وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا .

شعبة الثروة الداجنة: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا