أسعار البيض فى مصر بأسواق الاثنين 11 مايو 2020  

استقرت أسعار البيض، اليوم، فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 31 و32 جنيهًا، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض تراوح بين 31 و32 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخِر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

عبد العزيز السيد: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًّا

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد من القطاعات كثيفة العمالة، يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الإنتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وتابعت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.