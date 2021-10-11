اقتصاد وأسواق

أسعار البيض تواصل الارتفاع والطبق يسجل 50 جنيها.. واتحاد المنتجين يوضح الأسباب

أسعار البيض تستمر فى الارتفاع
الصاوي أحمد 2:22 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 2:22 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فسر اتحاد منتجي الدواجن أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق إلى 50 جنيها للطبق حاليا، حيث ازادت تكاليف ومستلزمات التربية بعد ارتفاع طن الذرة إلى 5000 جنيه للطن بدلا من 3000 للطن والصويا 9000 جنيه إلى 5000 جنيه للطن.

وأكد محمود العناني رئيس الاتحاد لـ “المال “، أن تكلفة إنتاج طبق البيض 45 جنيها ويتم بيعه بـ 48 جنيها من المزرعة وبالتالي المكسب لا يزيد عن 3 جنيهات في الطبق الواحد خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل للضعف تقريبا وتتراوح بين 80 إلي 90% علي أقل تقدير.

وأضاف العناني أن وسائل الإعلام سبق أن هاجمت الاتحاد خلال أزمة انهيار الأسعار ووصل الطبق إلى 25 جنيها من المزرعة في رمضان الماضي وها هي تهاجم مرة أخري عند ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية احتكارات أو فساد فيما يتعلق بارتفاع أسعار البيض حاليا ولكن تخضع الأسعار لآليات العرض والطلب.

اقرأ أيضا  أسعار حديد عز اليوم بالأسواق المصرية 7-10-2021 والطن يسجل 14700 جنيه

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

وبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أنه يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض، إذ بلغ الإنتاج المحلي نحو 13 مليار بيضة سنويا، وهناك فائض كبير يتم تصديره للدول العربية خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبالتالي فإن انفلات الأسعار أمر مثير للدهشة.

اقرأ أيضا  «كوكا كولا» العالمية تشحن على سفن البضائع الجافة بسبب نقص الحاويات والسفن

وأضاف أنه سيبحث أسباب زيادة أسعار البيض، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة الراهنة، الأمر الذي يسهم في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي اعتبارا من الأسبوع المقبل، متوقعا عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إدراج اللحوم المجمدة والبيض ضمن البورصة السلعية المقرر تفعليها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم وضع أسعار استرشادية لبيع السلع المدرجة لمنع التلاعب في الأسعار.

يذكر أنه في مارس 2021، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إنه سيتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 9-10-2021 في مصر

وأضاف أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، حيث تعمل على ضبط الأسعار، أما الشق الثاني المتمثل في المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة، فستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

تعرف على الإنتاجية اليومية للطيور الداجنة في مصر

الصاوي أحمد 2:37 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

مركز تطوير وسلامة الغذاء: قيمة تحليل العينات من 50 الي 1500 جنيه

محمد مجدي 2:13 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

التموين : سلع البطاقات مطابقة لمواصفات «الأيزو 9001»

محمد مجدي 2:05 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

أسعار القطن تواصل الإرتفاع.. و جيزة «94» يسجل 5000 جنيه للقنطار

محمد ريحان 2:02 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-10-2021 وعيار 21 يسجل 770 جنيها

عمر سالم 1:40 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس خلال سبتمبر الماضى

منى عبدالباري 12:30 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21