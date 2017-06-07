أسعار البيض تشتعل ..والزراعة تنفي

الكرتونة تلامس 50 جنيهًا بالسلاسل للأبيض والأحمر..و60 للبلدى الثروة الداجنة تتوقع الانخفاض بعد 20 رمضان



الصاوي أحمد



تشهد أسعار البيض ارتفاعا كبيرا، منذ نهاية الأسبوع الماضى، وقفزت في السلاسل التجارية والهايبر لـ50 جنيهًا في الصنف الأبيض- والأحمر مقابل 37 تقريبًا قبل الزيادة، بينما بلغت أسعار البيض البلدي 60 جنيهًا مقارنة بنحو 42 و45 مؤخرًا.



وفي المزرعة سجل البيض الأبيض والأحمر 35 جنيها، ليصل للمستهلك بـ40 جنيها-سعرا إسترشاديا وفقا لتكلفة الإنتاج – ولكن حالة الغلاء في مصر تصل به للمستهلك 45 جنيهًا.

ويبلغ سعر البيض البلدي في المزرعة 40 جنيهًا علي أن يصل للمستهلك بـ48 إلى 50 جنيها.



قال عمرو حمد، مربي دواجن وصاحب محال التوحيد للثروة الداجنة في البحيرة، إن حجم الطلب علي البيض ارتفع منذ بداية شهر رمضان لتلبية الاحتياجات اليومية، فضلا عن استعداد المحال لعمل الكعك والبسكويت.



وأوضح “حمد” أن أسعار البيض تحتاج إلي إحكام الرقابة علي آليات العرض والطلب حتي يتم السيطرة عليها.



من جانبه أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية أن زيادة معدلات السحب خاصة من مصانع الحلويات ومصانع الكعك والبسكويت الذي يتم إنتاجه وطرحه خلال اليام المقبلة، السبب الرئيسى خلف اشتعال الأسعار.



وأكد أن حجم إنتاج مصر من البيض يبلغ حوالي 9 مليارات بيضة سنويا، يحقق الاكتفاء الذاتي، موضحًا ان ضبط منظومة التسعير من الحكومة يتطلب إقامة بورصة للدواجن لكي يتم تحديد الأسعار في كل مراحل الإنتاج بناء علي التكلفة وهامش الربح بدقة دون مغالاة وأيضًا زيادة إنتاج المحاصيل من الأعلاف مثل الذرة ونقلها للظهير الصحراوي. وتوقع السيد انخفاض أسعار البيض بعد 20 رمضان، خاصة عقب اكتفاء مصانع الكعك والبسكويت وانتهاء مراحل التصنيع استعدادًا لعيد الفطر .



وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة أمر مبالغ فيه، لافتة الى ان ذلك يأتي بسبب زيادة عدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.



وأشارت نائب وزير الزراعة في بيان لها اليوم الى أن سعر كرتونة البيض بتسليم المزرعة في تغير مستمر بسبب قوى العرض والطلب، لكن في الوقت نفسه لم يزد سعر الواحدة على 35 جنيه، وليس كما تم تداوله مؤخراً.



وناشدت محرز المواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، عن أي تاجر يبالغ في أسعار المنتج، وذلك للقضاء على جشع التجار، مؤكدة ان هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأوضحت نائب وزير الزراعة انه سيتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات من بيض المائدة بمنافذ الوزارة في القاهرة والجيزة والمحافظات، بأسعار المزرعة، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من سلسلة الحلقات الوسيط.