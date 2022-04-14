أسعار البيض تسجل قفزات حادة عالميا إثر تفشي إنفلونزا الطيور

سجلت أسعار البيض قفزات حادة في الولايات المتحدة وأوروبا إثر تفش كبير لإنفلونزا الطيور أدى إلى مقتل ملايين الدجاجات وفاقم من أوضاع المزارع المنتجة.

أسعار البيض

وحسب ما نقلته رويترز عن متعاملين، أضحى سعر البيض أعلى بنحو 200% مقارنة بالعام الماضي في الولايات المتحدة، وأعلى بنسبة 70% على أساس سنوي في فرنسا.

ويضيف الفيروس مزيدا من الضغوط على الأسواق المستوردة للبيض، خاصة في ظل تضررها أصلا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أعاقت تصدير البيض الأوكراني.

وأوكرانيا هي أكبر مورد بيض للاحاد الأوروبي، وتتفوق في إنتاجها على فرنسا التي تعد أكبر منتج في التكتل.

ومن المتوقع أيضا أن تتأثر دول في الشرق الأوسط في ظل تعطل شحنات البيض المتجهة إليها بسبب الحرب الأوكرانية.

والفيروس والحرب معا هما أحدث التحديات لموردي البيض الذين يصارعون أيضًا نقص العمالة وارتفاع تكاليف الطاقة والحبوب المستخدمة في علف الحيوانات.

و الأسعار المرتفعة مؤلمة بشكل خاص للمستهلكين الذين يعتمدون على البيض كمصدر منخفض التكلفة للبروتين وبديل للحوم الأكثر تكلفة.

إنفلونزا الطيور

يقفز الطلب على البيض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا بمناسبة عيد الفصح (يوم الأحد المقبل) حيث تستخدم العائلات البيض للخبز فضلا عن تلوينه وأكله.

وفي هذه الأثناء، قضت إنفلونزا الطيور على أكثر من 19 مليون دجاجة بياضة في المزارع التجارية الأمريكية هذا العام بسبب أسوأ انتشار منذ عام 2015 مما أدى إلى القضاء على حوالي 6٪ من دجاجات البلاد.

وبالتوازي، تعاني فرنسا (أكبر منتج للبض في الاتحاد الأوروبي) من أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق حيث تم إعدام حوالي 8٪ من الدجاج البياض.

وعند إصابة الدواجن بالعدوى ، يتم إعدام قطعان كاملة لاحتواء المرض ، والذي غالبًا ما ينتشر عن طريق الطيور البرية.

وتؤثر أسعار البيض المرتفعة على أرباح المخابز وشركات المواد الغذائية التي تتصارع مع زيادة تكاليف الدقيق والسلع الأخرى.

وقال المنتجون إنه من المتوقع أن تظل أسعار البيض مرتفعة ، حيث سيستغرق الأمر شهورًا لاستئناف العمليات في المزارع المصابة.

وتعيق العدوى أيضًا العمل في المنشآت التي تعالج البيض وتحوله إلى منتجات مثل البيض المجفف والبيض السائل المستخدم في المواد الغذائية مثل خليط الكيك والفطائر وسندويشات البيض.

حالة ذعر عام

وقال ماركوس روست ، الرئيس التنفيذي لمزارع روز أكري ، ثاني أكبر منتج للبيض في الولايات المتحدة، إن القطاع يعيش في حالة ذعر عام.

وقالت شركة البيانات Urner Barry إن أسعار الجملة للبيض الكبير في الغرب الأوسط الأمريكي تجاوزت 3 دولارات لكل دزينة (12 بيضة) في مارس ووصلت إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق ، بزيادة حوالي 200٪ عن العام السابق في السوق الفورية.

فيما قال قال مكتب المزرعة الفرنسي FranceAgriMer إن أسعار الجملة للبيض ارتفعت في فرنسا بنسبة 69٪ عن العام الماضي.

حرب أوكرانيا

اندلاع الحرب ، وليس المرض فقط ، عطل أيضا سلاسل توريد البيض للمشترين في الشرق الأوسط.

وقال سانتوش كومار ، الذي يستورد البيض لصالح شركة فرزانة للتجارة في الإمارات، إنه لم يسمع عن وصول شحنات بيض من أوكرانيا إلى الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال إن فرزانة “تستورد البيض من تركيا بدلا من أوكرانيا”.

وأنتجت أوكرانيا 14.1 مليار بيضة في عام 2021 ، كما تظهر بيانات من خدمة الإحصاء الحكومية الأوكرانية.

وقبل عام ، وصل الإنتاج إلى 16.2 مليار بيضة ، أي أكثر من 15.7 مليار منتج في فرنسا ، أكبر منتج للبيض في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لمجموعة صناعة البيض الفرنسية CNPO.

وكانت أوكرانيا في السنوات الأخيرة المورد الرئيسي للبيض إلى الاتحاد الأوروبي.

وتمثل أوكرانيا حوالي نصف الواردات ، متقدمة على الولايات المتحدة.