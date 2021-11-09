اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 9-11-2021 فى مصر

الكرتونة حول 44 و45 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 8:30 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 9 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية عند 40 و42 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، جاء ذلك بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

اقرأ أيضا  المالية : تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات «الاقتصاد الأخضر» لتحقيق التنمية المستدامة‎‎

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وأوضحت منى محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 45 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

اقرأ أيضا  رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي : لا توجد حتى الآن أي زيادة في سعر السماد المدعم

وذكرت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وأوضحت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 44 و52 جنيهًا، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-11-2021 بالأسواق المصرية

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 52 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 44 و45 جنيهًا، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء9-11-2021

الصاوي أحمد 8:21 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

بورصة الدواجن اليوم 9-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 9-11-2021 بالأسواق المصرية

عمر سالم 7:51 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

رئيس حماية المستهلك : قرار إعلان أسعار السيارات طبيعي .. وإجراءات رادعة لضبط السوق «فيديو»

محمد مجدي 7:26 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

ارتفاع سعر اللحم السوداني في المنافذ التموينية

محمد مجدي 10:37 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

ارتفاع أسعار القطن.. و«جيزة 97» يسجل 5600 جنيه للقنطار بالمنوفية

دعاء حسني 7:52 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21