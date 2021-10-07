أسعار البيض اليوم 7-10-2021 فى مصر

استقرت أسعار البيض البلدى عند 55 جنيهًا للطبق

شهدت أسعار البيض اليوم 7 أكتوبر 2021 استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 44 و46 جنيهًا للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 48 جنيهًا للطبق الأبيض، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

بورصة البيض اليوم

وصعد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا.

وقالت إن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 55 جنيهًا للطبق، وأشارت منى محرز إلى أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 51 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وأوضحت منى محرز أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 48 و51 جنيهًا، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

ونفذت المشروع بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.