اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 4-9-2021 في مصر

دارت حول 40 و41 جنيهًا للطبق
أحمد اللاهوني 2:26 ص, السبت, 4 سبتمبر 21 2:26 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 4 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية لتدور حول 36 و37 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 3-9-2021 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  أحمد عبد الوهاب لـ«المال»:الإنتهاء من دراسة دمج «الزيوت» فى كيان واحد.. وعرضها على «الوزراء» قريبا

وأشارت إلى أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 43 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

اقرأ أيضا  السعيد : 5.4% معدل النمو المتوقع العام المالي الحالي.. و3.3% مؤشرات نمو 2020/ 2021

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن اليوم 4-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 2:27 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

نقيب عام الفلاحين : أنباء عن وصول دودة الحشد المدمرة لمحافظة سوهاج

الصاوي أحمد 11:43 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

«الرقابة على الصادرات» تمد مهلة تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن لمدة 3 أشهر (مستند)

السيد فؤاد 10:31 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب أدوية بشرية ومكملات غذائية

السيد فؤاد 7:23 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 3-9-2021 وعيار 21 يربح 3 جنيهات

عمر سالم 7:17 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.5 مليون طن خلال 8 شهور

الصاوي أحمد 5:39 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21