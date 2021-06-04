اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 4-6-2021 فى مصر

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 9:49 ص, الجمعة, 4 يونيو 21 9:49 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 4 يونيو 2021 فى السوق المحلية عند 35 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 39 و40 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 1-6-2021 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  تعرف على سبب زيادة رسم صادر الأسمدة 250 جنيها

وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 42 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

اقرأ أيضا  المصيلحى لـ« المال»: طرح كراسة شروط مناقصة صومعة ميناء بورسعيد يونيو المقبل

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 41 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن اليوم 4-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:44 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

أسعار السمك اليوم 4-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:39 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

أسعار الحديد اليوم 4-6-2021 بالأسواق المصرية

عمر سالم 9:31 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-6-2021 وتراجع عيار 21 بقوة

عمر سالم 9:20 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

وسط إجراءات احترازية.. رئيس «الجمارك» يطمئن على سير الامتحانات بـ«القومي للتدريب»

السيد فؤاد 11:19 م, الخميس, 3 يونيو 21

رئيس «العربية للتصنيع» يبحث تعزيز آليات التعاون مع سفير أوكرانيا

سمر السيد 10:12 م, الخميس, 3 يونيو 21