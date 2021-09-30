اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 30-9-2021 فى مصر

كرتونة البيض بين 48 و51 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 8:30 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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استقرت أسعار البيض اليوم 30 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية عند 44 و46 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وأنشأت الحكومة المشروع بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 48 جنيهًا للطبق الأبيض، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

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سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 48 و51 جنيهًا، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وأكدت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وذكرت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

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أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 51 جنيهًا للطبق، وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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