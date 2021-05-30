اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 30-5-2021 فى مصر

يبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل
أحمد اللاهوني 7:57 ص, الأحد, 30 مايو 21 7:57 ص, الأحد, 30 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البيض اليوم 30 مايو 2021 استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 28 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 31 و32 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 33 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  «الصناعات الغذائية»: انضمام 200 منشأة لبرنامج ازدهار

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 34 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

بورصة البيض اليوم

ويبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء يُقر اتفاقين مع كندا بمبلغ 10 ملايين دولار كندي لمشروعات دعم المرأة

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأشارت إلى أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 29-5-2021 فى مصر

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 30-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 30 مايو 21

أسعار الدواجن اليوم 30-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:59 ص, الأحد, 30 مايو 21

وزير السياحة : استقبلنا 525 ألف سائح بأبريل مقابل 477 ألف سائح في مارس

سمر السيد 11:13 م, السبت, 29 مايو 21

حقيقة فرض رسوم إذاعة على فاتورة الكهرباء

عمر سالم 9:59 م, السبت, 29 مايو 21

وزير المالية: مصر ثامن أكثر دولة تحسنا عالميا من حيث فعالية الحكومة

صفية حمدي 8:46 م, السبت, 29 مايو 21

وزير المالية: ننفذ خطة التعامل مع «كورونا» ماليا و اقتصاديا على 4 مراحل

صفية حمدي 8:37 م, السبت, 29 مايو 21