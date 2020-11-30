اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 30-11-2020 فى مصر

إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات منح التراخيص
أحمد اللاهوني 7:16 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 7:16 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 30 نوفمبر 2020 فى السوق المحلية، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 29 و30 جنيهًا فى الطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه بناء على آخر إحصائية إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

اقرأ أيضا  الزراعة:إضافة 6178 ألف فدان صوب زراعية منذ بداية العام

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 32 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 25-11-2020 فى مصر

وذكرت محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 31 جنيهًا للطبق، كما سجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  تعاقدات تصدير القطن تسجل 670 ألف قنطار منذ بداية الموسم فى سبتمبر

وأكدت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأوضحت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

بورصة البيض اليوم

وسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

جامع لوزير المالية: الإفراج الجمركى على الشحن الجوى يستغرق 6 أيام بدلًا من يوم.. بما يضر سمعة المصدرين المحليين

السيد فؤاد 9:10 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

بورصة الدواجن اليوم 30-11-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

الزراعة:إضافة 6178 ألف فدان صوب زراعية منذ بداية العام

الصاوي أحمد 6:55 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

%16 تراجعا فى استهلاك مصر من «بنزين 80» والسولار خلال 3 سنوات

نسمة بيومي 6:51 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

«التموين» تدرس إقامة معارض متخصصة فى المحافظات

محمد مجدي 6:44 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

« المال » تنفرد بالأصناف المستهدف ضمها فى المؤشر الجغرافى للسلع

محمد مجدي 6:40 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20