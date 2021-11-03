اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 3-11-2021 فى مصر

سجلت 44 جنيهًا للطبق الأبيض
أحمد اللاهوني 8:35 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 8:35 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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استقرت أسعار البيض اليوم 3 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية عند 40 و42 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

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ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 44 و52 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا للطبق، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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وأوضحت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 44 و45 جنيهًا، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 45 جنيهًا للطبق، وأكدت منى محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

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ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

وقالت منى محرز، إن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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