أسعار البيض اليوم 26-4-2023 فى مصر

استقرت

أسعار البيض اليوم

عند 105 و107 جنيهات للطبق بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وسجلت أسعار البيض اليوم 112 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتُواصل أعمال التصدير.

ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون جرعة إلى 2 مليار سنويًّا؛ بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 115 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة، حتى منتصف فبراير 2019، نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار بيض السمان

وسجلت أسعار بيض السمان 25 جنيهًا للكرتونة بمنافذ وزارة الزراعة في الدقي، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، وإنتاج الأعلاف، ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 112 و120 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا. جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية، بناء على آخِر إحصائية، يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 120 جنيهًا للطبق، ويدور عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 112 و120 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات سابقة.

ونفّذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملي بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية؛ بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.