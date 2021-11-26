اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 26-11-2021 في مصر

بلغت 44 جنيهًا للطبق الأبيض
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21 8:00 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البيض اليوم 26 نوفمبر 2021 استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 39 و41 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

اقرأ أيضا  ياسين منصور : لا يمكن للقطاع الخاص المشاركة في التنمية بدون بنية تحتية والدولة قامت بمجهود غير مسبوق

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 45 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، جاء ذلك بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 44 و45 جنيهًا، وأوضحت منى محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 23-11-2021 فى مصر

وذكرت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 44 و52 جنيهًا، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

اقرأ أيضا  الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستعرض خططها العامين المقبلين

أسعار البيض البلدى

وحافظت أسعار البيض البلدى على أسعارها عند 52 جنيهًا للطبق، وذكرت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26-11-2021 في الأسواق

دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«الجمارك»: تعليمات بسرعة الإفراج عن البضائع الواردة بنظام التخليص المسبق (مستند)

السيد فؤاد 1:21 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

بلغت 626.3 مليار دولار.. احتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها

مصطفى الجُدي 11:03 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

لمتابعة صرف الأسمدة.. «الزراعة» تطلق حملة اليوم الواحد للمرور على الجمعيات

الصاوي أحمد 8:24 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

السلع التموينية تتعاقد على زيت خام محلي ومستورد

محمد مجدي 7:55 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

فوز 12 مرشحاً بمقاعد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

محمد ريحان 7:54 م, الخميس, 25 نوفمبر 21