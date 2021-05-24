اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 24-5-2021 فى مصر

يسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21 8:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 24 مايو 2021 فى السوق المحلية عند 28 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 31 و32 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 20-5-2021 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وذكرت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  وزير التموين: احتياطي اللحوم يكفي لعامين وتحقيق 97% اكتفاء ذاتي من الدواجن (فيديو)

وأوضحت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 34 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 23-5-2021 فى مصر

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 33 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 24-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21

«سلامة الغذاء» تدرس تشريعا جديدا لتسجيل منتجى الأدوات الملامسة

دعاء حسني 8:43 ص, الأثنين, 24 مايو 21

أسعار الدواجن اليوم 24-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 24 مايو 21

السيسي يوجه بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بالريف

المال - خاص 12:15 ص, الأثنين, 24 مايو 21

السيسي يوجه بشحذ إمكانات قطاعي الأعمال والخاص لإنجاح مشروع تطوير قرى الريف العملاق

المال - خاص 11:49 م, الأحد, 23 مايو 21

زراعة البرلمان توافق على موازنة القطاع للعام المالى الجديد

ياسمين فواز 10:23 م, الأحد, 23 مايو 21