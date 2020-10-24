اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 24 ـ 10 ـ 2020 فى مصر

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 8:29 ص, السبت, 24 أكتوبر 20 8:29 ص, السبت, 24 أكتوبر 20

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شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم 24 أكتوبر 2020 فى السوق المحلية، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم 

ودارت أسعار البيض اليوم حول 34 و35 جنيهًا للطبق.

 سعر كرتونة البيض اليوم  

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

بورصة البيض اليوم

وسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ونحو 13 مليار بيضة.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

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ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة. 

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 36 جنيهًا للطبق.

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

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ولفتت إلى أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

البيض
بورصة البيض

 ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكولين ويمكن العثور على حوالي 100 مجم من الكولين في بيضة واحدة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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