اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 23-4-2021 فى مصر

أسعار طبق البيض بين 34 و35 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:46 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 9:46 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار البيض اليوم 23 أبريل 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، وسجل الطبق 32 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 34 و35 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 37 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 18-4-2021 فى مصر

بورصة البيض اليوم

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 19-4-2021 فى مصر

وذكرت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأوضحت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

 سعر كرتونة البيض اليوم

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب تصعد 2 % فى أسبوع بعد هبوط عوائد السندات الأميركية والدولار

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 38 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-4-2021 الموافق 11 رمضان

الصاوي أحمد 10:39 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

بورصة الدواجن اليوم 23-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:42 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

أسعار السمك اليوم 23-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:27 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

وزيرة الصحة تتابع المنظومة المميكنة لنسب إشغال حالات «كورونا» بالمستشفيات

المرسي عزت 10:52 م, الخميس, 22 أبريل 21

«الأكاديمية العربية» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية

معتز محمود 9:03 م, الخميس, 22 أبريل 21

رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم مشروعات قطاع السياحة والآثار

المال - خاص 6:13 م, الخميس, 22 أبريل 21