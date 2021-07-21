اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 21-7-2021 فى مصر

الطبق الأبيض بين 40 و41 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:06 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21 9:06 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار البيض اليوم 21 يوليو 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، لتسجل 36 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 19-7-2021 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين الآلي استعدادًا لعيد الأضحى

وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  «المستوردين» تعتزم تقديم مذكرة للحكومة لمواجهة مشاكل تطبيق «التسجيل المسبق للشحن»

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 43 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن اليوم 21-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:07 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-7-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 7:33 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 أول أيام عيد الأضحى

الصاوي أحمد 2:15 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

وزير المالية : مشروع «حياة كريمة» بتمويل مصري 100%‎‎

وائل كمال 12:31 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-7-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 11:45 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 11:34 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21