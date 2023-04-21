أسعار البيض اليوم 21-4-2023 فى مصر

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، استقرار

عند 105 و107 جنيهات للطبق بالمزرعة، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 112 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، ويدور عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصري، وفق بيانات اتحاد منتجي الدواجن.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

أسعار البيض الأحمر

كما استقرت أسعار البيض الأحمر عند 115 جنيهًا للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

أسعار بيض السمان

وبلغت أسعار بيض السمان 25 جنيهًا للكرتونة بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 112 و120 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات سابقة.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 120 جنيهًا للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

بورصة البيض اليوم

وبدأت بورصة البيض اليوم من 112 و120 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة الدكتورة منى محرز.