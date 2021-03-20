اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 20-3-2021 فى مصر

الطبق سجل 32.5 جنيه فى المزرعة
أحمد اللاهوني 9:22 ص, السبت, 20 مارس 21 9:22 ص, السبت, 20 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هبطت أسعار البيض اليوم 20 مارس 2021 فى السوق المحلية، بنحو جنيه، وسجل الطبق 32.5 جنيه فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 35 و36 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم

ويبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 19-3-2021 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  إيرلندا تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بعد التحذيرات من مضاعفاته الخطيرة

وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

 سعر كرتونة البيض اليوم

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 37 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 17-3-2021 فى مصر

أسعار البيض البلدى

وتراجعت أسعار البيض البلدى إلى 38 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن اليوم 20-3-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:15 ص, السبت, 20 مارس 21

أسعار الكتاكيت اليوم 19-3-2021

محمد مجدي 8:08 م, الجمعة, 19 مارس 21

في يومه العالمي.. عوض تاج الدين : اضطرابات النوم تؤدي لمشاكل صحية ونفسية وتؤثر على القدرة الإنتاجية

المال - خاص 7:26 م, الجمعة, 19 مارس 21

بمشاركة مستشار الرئيس للصحة.. انطلاق أول مؤتمر علمي في مصر احتفالاً بـ«اليوم العالمي للنوم»

محمد ريحان 6:43 م, الجمعة, 19 مارس 21

“الموظفون استمتعوا بالعمل من المنزل”.. “بريتش إيرويز” تدرس بيع مقرها الرئيسي

عبدالغفور أحمد محسن 2:59 م, الجمعة, 19 مارس 21

وزيرة التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

محمد ريحان 2:59 م, الجمعة, 19 مارس 21