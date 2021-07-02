اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 2-7-2021 في مصر

زاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الجمعة, 2 يوليو 21 8:30 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البيض اليوم 2 يوليو 2021 استقرارا فى السوق المحلية، لتسجل 36 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 2-7-2021 فى مصر

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 43 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وذكرت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

ولفتت إلى أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 29-6-2021 فى مصر

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 2-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

عروض رنين اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

محمد مجدي 1:13 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

جمارك الدخان بالقاهرة: 157 مليونا و840 ألف جنيه إيرادات يونيو

السيد فؤاد 7:57 م, الخميس, 1 يوليو 21

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

السيد فؤاد 7:02 م, الخميس, 1 يوليو 21

وزارة الري تواصل الاستعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

مدحت إسماعيل 6:52 م, الخميس, 1 يوليو 21

تعرف على عروض كارفور حتى 4 يوليو

محمد مجدي 6:28 م, الخميس, 1 يوليو 21