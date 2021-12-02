اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 2-12-2021 فى مصر

بلغت 42 جنيهًا لطبق البيض الأحمر
أحمد اللاهوني 6:57 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 6:57 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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حافظت أسعار البيض اليوم 2 ديسمبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح بين 35 و36 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 39 جنيهًا للطبق الأبيض، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

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جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

ولفتت منى محرز، إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 55 جنيهًا للطبق، وذكرت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

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أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا للطبق، وأكدت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 39 و42 جنيهًا، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 39 و55 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، جاء ذلك بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. 

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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