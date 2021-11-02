اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 2-11-2021 فى مصر

سجلت 44 جنيهًا للطبق الأبيض
أحمد اللاهوني 6:45 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 6:45 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار البيض اليوم 2 نوفمبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية لتسجل 40 و42 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 28-10-2021 فى مصر

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وذكرت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 44 و52 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

اقرأ أيضا  اتحاد الدواجن: تسويق 8 آلاف كرتونة بيض لـ 3 جهات حكومية لضبط الأسعار

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 52 جنيهًا للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

وأكدت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 44 و45 جنيهًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين: جهود الحكومة منعت وصول سعر البيضة إلى 5 جنيهات

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 45 جنيهًا للطبق، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وأشارت منى محرز، إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-11-2021 بالأسواق المصرية

عمر سالم 7:23 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

أسعار السمك اليوم 2-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 6:46 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

أسعار الدواجن اليوم 2-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 6:45 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

جمارك القاهرة تحبط تهريب هواتف و«برج العرب» تضبط 32 ألف يورو مخبأة داخل عبوات الشيكولاتة

السيد فؤاد 12:40 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

واشنطن ترصد منحة قدرها 125 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر

سمر السيد 11:58 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

السيد فؤاد 11:33 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21