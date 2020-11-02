اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 2 – 11 – 2020 فى مصر

إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات منح التراخيص
أحمد اللاهوني 7:06 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20 7:06 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت أسعار البيض اليوم 2 نوفمبر 2020 فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الطبق وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم 

وهبطت أسعار البيض اليوم إلى 29 و30 جنيهًا للطبق.

 سعر كرتونة البيض اليوم  

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ولفت إلى  أنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة: ضبط 26 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

بورصة البيض اليوم

وبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ونحو 13 مليار بيضة.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

ووصل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

وسجل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة. 

وأوضحت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 أسعار البيض الأحمر

وتراجعت أسعار البيض الأحمر لتسجل 31 جنيهًا للطبق.

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 27 – 10 – 2020 فى مصر

وأوضحت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

البيض
بورصة البيض

ويقلل البيض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكولين ويمكن العثور على حوالي 100 مجم من الكولين في بيضة واحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

21.4 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية خلال 2019

أحمد اللاهوني 7:39 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

ارتفاع الصادرات المصرية لتونس إلى 736.3 مليون دولار خلال 2019

أحمد اللاهوني 7:24 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

أسعار السمك اليوم 2 – 11 – 2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:05 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

متحدث الزراعة عن سبب ارتفاع طن الذرة: إحنا مش ملتزمين بتحديد سعر «المستورد» (فيديو)

محمد مجدي 9:30 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

أسعار الحديد في مصر اليوم 1-11-2020

عمر سالم 7:43 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«الصناعات الهندسية»: الاتفاق على تصدير شحنات لدول خليجية وأوروبية

محمد ريحان 6:38 م, الأحد, 1 نوفمبر 20