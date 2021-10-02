اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 2-10-2021 فى مصر

استقرت أسعار البيض الأحمر عند 51 جنيهًا للطبق
أحمد اللاهوني 8:15 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 8:15 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

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حافظت أسعار البيض اليوم 2 أكتوبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، لتسجل 44 و46 جنيهًا للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، 

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 48 جنيهًا للطبق الأبيض، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة مني محرز.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 48 و51 جنيهًا، وأوضحت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

وذكرت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 51 جنيهًا للطبق، ولفتت منى محرز إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

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وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى  55 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

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ونفذت الحكومة المشروع بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

 وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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