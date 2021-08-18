اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 18-8-2021 فى مصر

طبق البيض الأبيض بين 40 و41 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:20 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 7:20 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البيض اليوم 18 أغسطس 2021 استقرارًا فى السوق المحلية لتدور حول 36 و37 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 13-8-2021 في مصر

بورصة البيض اليوم

ويصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

اقرأ أيضا  %5 ارتفاعا بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة خلال 2020-2021

وأفادت بأن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 13-8-2021 في مصر

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 43 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 18-8-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:21 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

أسعار الدواجن اليوم 18-8-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:21 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

التموين: 2850 منشأة تجارية تشارك فى الأوكازيون الصيفى حتى الآن

محمد مجدي 7:13 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

منتجو الأسماك يطالبون الحكومة بالتوسع فى فتح أسواق تصديرية جديدة

الصاوي أحمد 6:55 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الزراعة: انطلاق موسم حصاد القطن في الصعيد

الصاوي أحمد 1:11 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 17-8-2021.. وتراجع عيار 21 جنيهين

عمر سالم 7:00 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21