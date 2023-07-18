أسعار البيض اليوم 18-7-2023 فى مصر

صعدت بنحو جنيهين لتتراوح بين 114 و117 جنيهًا للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا. جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

أسعار البيض اليوم

وارتفعت أسعار البيض اليوم إلى 120 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، ويدور عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًّا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار بيض السمان

وبلغت أسعار بيض السمان 25 جنيهًا للكرتونة بمنافذ وزارة الزراعة بالدقى، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًّا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقفز سعر كرتونة البيض اليوم بنحو جنيهين ليتراوح بين 120 و125 جنيهًا، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض البلدى

وزادت أسعار البيض البلدى إلى 130 جنيها للطبق، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخِر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

بورصة البيض اليوم

وارتفعت بورصة البيض اليوم إلى 120 و125 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

أسعار البيض الأحمر

وصعدت أسعار البيض الأحمر إلى 125 جنيهًا للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.