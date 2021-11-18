اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 18-11-2021 فى مصر

الطبق بين 44 و52 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 8:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار البيض اليوم 18 نوفمبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية لتسجل 39 و41 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وقالت منى محرز، إن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 17-11-2021 فى مصر

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 44 و45 جنيهًا، وأكدت منى محرز، أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 44 و52 جنيهًا، وأضافت منى محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 16-11-2021 فى مصر

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 45 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 12-11-2021 وعيار 21 يسجل 808 جنيهات

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية، تبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، جاء ذلك بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 18-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:13 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار السمك اليوم 18-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:09 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 18-11-2021 والثبات سيد الموقف

عمر سالم 8:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

إنتهاء مزادات القطن بوجه قبلى.. وسـعر القنطار يسـجل 4810 جنيهات لصنف «جيزة 95»

دعاء حسني 6:37 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

«التحرير» أبرزها.. خبراء: 3 مقـترحات لتلافى أزمة معروض الأسـمدة فى الأسـواق

الصاوي أحمد 6:31 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18-11-2021

الصاوي أحمد 1:12 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21