اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 15-3-2022 فى مصر

الطبق البلدى سجل 63 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 8:30 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار البيض اليوم 15 مارس 2022 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح بين 56 و58.5 جنيها للطبق فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 61 جنيهًا للطبق الأبيض، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 11-3-2022 فى مصر

ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 62 جنيهًا للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 61 و62 جنيهًا، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  وزير المالية : الرئيس طالبني بزيادة احتياطي الموازنة 50% وأصبح اليوم 170 مليار جنيه

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية

اقرأ أيضا  بعد تحذيرات «الزراعة».. تعرف على أضرار تخزين البيض في المنازل لفترات طويلة

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 63 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 61 و63 جنيهًا، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

صعود الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

الصاوي أحمد 7:37 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

«الريف الجديد» تستهدف الوصول بمساحة القمح إلى 10 آلاف فدان

الصاوي أحمد 6:46 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

60 مطبعة تتقدم بعروضها للمنافسة على مناقصة الكتاب المدرسى

عمر سالم 6:25 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

الغرف التجارية: زيادة جديدة لأسعار الورق بقيمة 800 جنيه فى السوق المحلية

دعاء حسني 6:18 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

رئيس شعبة المخابز : نرحب بأي أليات لضبط سوق الخبز السياحي

المال - خاص 1:08 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

انخفاض الذرة المستوردة ..أسعار خامات الأعلاف 15-3-2022 في الأسواق

الصاوي أحمد 1:04 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22