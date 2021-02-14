اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 14-2-2021 فى مصر

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 14 فبراير 21 8:30 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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انخفضت أسعار البيض اليوم 14 فبراير 2021 فى السوق المحلية، بنحو 1.5 جنيه وسجل الطبق 33 جنيها فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 37 و38 جنيهًا فى الطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض البلدى

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 40 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

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سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

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جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

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وذكرت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 39 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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