اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 12-10-2021 فى مصر

بلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:49 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 7:49 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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هبطت أسعار البيض اليوم 12 أكتوبر 2021 بنحو جنيهين فى السوق المحلية لتسجل 42 و44 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، 

وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

أسعار البيض اليوم

وتراجعت أسعار البيض اليوم إلى 46 جنيهًا للطبق الأبيض، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم بين 46 و55 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة مني محرز.

وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض الأحمر

وانخفضت أسعار البيض الأحمر إلى 48 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

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سعر كرتونة البيض اليوم

وهبط سعر كرتونة البيض اليوم إلى 46 و48 جنيهًا، وأكدت منى محرز أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق، وقالت إن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

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ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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