اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 12-1-2022 فى مصر

الكرتونة بين 52 و53 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 8:30 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 12 يناير 2022 فى السوق المحلية عند 48 و50 جنيها للطبق فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 52 جنيهًا للطبق الأبيض، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-1-2022.. وقفزة في عيار 21

بورصة البيض اليوم

واستقرت بورصة البيض اليوم عند 52 و58 جنيهًا، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 10-1-2022 فى مصر

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض اليوم 52 و53 جنيهًا، وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية. 

ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 9-1-2022 فى مصر

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 53 جنيهًا للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 58 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 12-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

«رجال الأعمال» تدعو لتدشين تحالف مصرى للمنافسة على أعمال التشييد والبناء فى دول إعادة الإعمار

محمد ريحان 7:05 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

«التعاونى الزراعي»: تسليم 1.4 مليون طن أسمدة مدعمة فى المحافظات

الصاوي أحمد 6:59 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في 2022

المال - خاص 11:33 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

الجمارك تحبط 9 محاولات تهريب في سفاجا ومطار القاهرة تشمل أسلحة و19 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي

السيد فؤاد 11:26 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

تتراوح بين 13 و17 مليار يورو.. «بيونتيك» تتوقع عوائد أقل من جرعات لقاح «كوفيد- 19» خلال 2022

أيمن عزام 8:03 م, الثلاثاء, 11 يناير 22