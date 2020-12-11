اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 11-12-2020 فى مصر

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا
أحمد اللاهوني 8:58 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 8:58 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 11 ديسمبر 2020 فى السوق المحلية، وسجل الطبق 25 جنيهًا فى المزرعة، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ودارت أسعار البيض اليوم حول 29 و30 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 32 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

اقرأ أيضا  الطماطم بـ 9 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-12-2020

 سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه بناء على آخر إحصائية أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

أسعار البيض الأحمر

وبلغت أسعار البيض الأحمر 31 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 9-12-2020 فى مصر

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: تواصل تحفيز المزارعين للاشتراك في منظومة الري الحديث بالوادي الجديد

وأكدت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

بورصة البيض اليوم

وبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 11-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:15 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الدواجن اليوم 11-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:55 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

وزير المالية يوافق على إمكانية رجوع بعض مواد قانون الجمارك الجديد لمجلس الشعب

السيد فؤاد 1:47 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

تعرف على أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

الصاوي أحمد 1:36 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

إبراهيم العربي: «الإرشاد الضريبي» بغرفة القاهرة حقق حصيلة تجاوزت 1.4 مليار جنيه

دعاء حسني 9:17 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

وزير الزراعة : إنشاء لجنة مصرية – عراقية لتبادل الخبرات والتعاون

الصاوي أحمد 8:02 م, الخميس, 10 ديسمبر 20