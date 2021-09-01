اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 1-9-2021 فى مصر

سجلت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:25 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 8:25 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار البيض اليوم 1 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية لتدور حول 36 و37 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

اقرأ أيضا  لمنع التمييز ضد الشركات الأمريكية.. واشنطن تطالب بإلغاء الضريبة الرقمية فى تركيا

بورصة البيض اليوم

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

وقالت إن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 31-8-2021 فى مصر

وأضافت أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وأوضحت أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

اقرأ أيضا  رئيس الجمـارك يصدر قرار بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للمصلحة

أسعار البيض البلدى

وسجلت أسعار البيض البلدى 43 جنيهًا للطبق، ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهى عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 1-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

400 ألف قنطار زيادة فى تعاقدات تصدير الأقطان

دعاء حسني 7:35 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رسميا (مستند)

السيد فؤاد 12:59 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

الصين تغلق غرفة التجارة الأمريكية في جنوب غرب البلاد

أيمن عزام 9:49 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

قطاع النقل البحري يطالب التوكيلات الملاحية بضرورة سرعة الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات

السيد فؤاد 9:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

السيسي يهنيء هاكيندى هيشيليما بفوزه برئاسة زامبيا ويبحث تعزيز أطر التعاون

المال - خاص 8:57 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21