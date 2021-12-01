اقتصاد وأسواق

أسعار البيض اليوم 1-12-2021 فى مصر

كرتونة البيض بين 39 و42 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 8:30 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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شهدت أسعار البيض اليوم 1 ديسمبر 2021 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 35 و37 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة.

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم عند 39 جنيهًا للطبق الأبيض، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

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جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وأوضحت منى محرز، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض البلدى

وبلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

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وأشارت منى محرز، إلى أن إقامة منظومة الشباك الواحد تستهدف تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات الجديدة، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، جاء ذلك بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. 

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 سعر كرتونة البيض اليوم

ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 39 و42 جنيهًا، وأوضحت منى محرز، أن المنظومة تستهدف بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين39 و55 جنيهًا، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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