9 محطات مرت بها أسعار البنزين في مصر ..تعرف عليها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019. ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات ... تعرف علي أسعار البنزين في مصر 2021. شمل القرار الأول خفض أسعار…

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات … تعرف علي أسعار البنزين في مصر 2021.

شمل القرار الأول خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر وتثبيت السولار فى أكتوبر 2019، حيث تراجعت الأسعار إلى 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.

وتضمن القرار الثانى تتثبيت الأسعار على مستوياتها فى يناير 2020.

ثم تم خفض أسعار البنزين بقرار اللجنة الثالث 25 قرشًا للتر وتثبيت السولار فى أبريل 2020، حيث تم خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه، وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه.

وجاء القرار الرابع بتثبيت الأسعار عند مستوياتها فى يوليو 2020.

وتم تثبيت نفس الأسعار فى أكتوبر 2020″ المحطة الخامسة”.

والقرار السادس للجنة الوقود شمل التثبيت ايضا فى يناير الماضى.

والسابع تضمن زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا فى اللتر الواحد خلال أبريل الماضى دون المساس بالسولار.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ثم اتخذت اللجنة قرارها خلال يوليو الماضى بزيادة الأسعار 25 قرشًا فى اللتر دون المساس بالمازوت والسولار.

وأخيرا القرار الأخير للجنة اليوم بزيادة الأسعار ، لتصبح 7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95.

فيما تم تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين ٣٧٥ قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر ٤٢٠٠ جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى .

فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية الت ى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة .

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة