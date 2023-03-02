أسعار البنزين اليوم في مصر واللتر يقفز ما بين 75 قرشاً إلى جنيه للتر خلال مارس 2023

فجأت لجنة تسعير المنتجات البترولية السوق بالإعلان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين اليوم في مصر على أن تطبق تلك الزيادة بداية من اليوم 2 مارس 2023 بواقع ما بين 8 إلى 10.8%.

وتعد زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر هي الأولي على مدار نحو 6 أشهر ، حيث كان قد تم تثبيت سعر البنزيز خلال اكتوبر الماضية ما ساهم في استقرار السوق أنذاك نتيجة ارتفاع سعر الدولار امام الجنية في البنوك ما اجبر الدولة على تحريك الأسعار.

أزمة كورونا

وقامت لجنة تسعير بزيادة بنزين 80 بواقع 75 قرشاً يليه بنزين 92 ارتفاع بنحو جنيهاً .لاسيما وانهما النوعين الأكثر شيوعا وطلبا في السوق المحلية في الفترة الحالية.

وكشفت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن أن سعر بنزين 92 أرتفع بقيمة جنيهاً ليسجل 10.25 بدلاً من 9.25 جنيهاً للتر الواحد ، على ان يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال اليوم الخميس في كافة محطات تمويل السيارات.

ويعد بنزين 92 أحد أكبر الأنواع مبيعا وشيوعا ً في مصر كما أنه يعد احد الانواع الموصي بأستخدامه في السيارات نظراً لجودته الأفضل من بنزين 80 الأقل جودة وسعراً.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

وتحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

أسعار البنزين في مصر اكتوبر الماضي

وكان آخر إعلان للجنة التسعير كان أكتوبر الماضي واعلن زياد حينما اعلنت بيت اسعار البنزين، حيث سجل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بعد التثبيت 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .

ووفقا للقانون، فإنه في حالة تطبيق زيادة على أسعار البنزين فان النسبة لا تتعدي 10% من إجمالي أسعار المواد البترولية المطروحة حاليا في الأسواق المصرية وذلك طبقا لمتغيرات السوق العالمي لمشتقات البترول.

نسمة بيومي و عمر سالم