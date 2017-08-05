أسعار البلطي تنخفض بعد الحظر السعودي إلى 22 جنيهًا

الفاو تتراجع وتؤكد: مصر خالية من فيروس البلطي الصاوي أحمد تراجعت أسعار الأسماك في الأسواق، منذ يومين، على خلفية الحظر السعودي على واردات الأصناف الشعبية، مثل "البلطي" و"البوري"، من مصر، بشكل مؤقت لحين تطبيق الاشتراطات المطلوبة، والتي تقدمت بها الدولة الخليجية مؤخرًا. وبلغ سعر كيلو البلطي 22 جني

الفاو تتراجع وتؤكد: مصر خالية من فيروس البلطي

الصاوي أحمد

تراجعت أسعار الأسماك في الأسواق، منذ يومين، على خلفية الحظر السعودي على واردات الأصناف الشعبية، مثل “البلطي” و”البوري”، من مصر، بشكل مؤقت لحين تطبيق الاشتراطات المطلوبة، والتي تقدمت بها الدولة الخليجية مؤخرًا.





وبلغ سعر كيلو البلطي 22 جنيهًا- حجم وسط– بدلًا من 27 جنيهًا منذ أسبوعين، و25 جنيهًا- حجم كبير– بدلًا من 32 جنيهًا خلال نفس الفترة.

وأرجع حسن الحميلي، مصدر وتاجر أسماك من دمياط، أن تراجع أسعار السمك يعود لتوقف الصادرات للمملكة العربية السعودية بشكل مؤقت.

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد فرضت، الخميس الماضي، حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك الحية من مصر، واستيراد الفصيلة الخيلية (خيول، بغال، حمير) من هولندا وسويسرا وسوازيلاند، والحيوانات الحية من دولتي ميانمار وكولومبيا.

وبررت السعودية قرار الحظر اعتمادًا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، يوم 26 مايو الماضي، بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر، بينما أكد خبراء في أمراض الأسماك أن الفيروس لا يشكل خطورة على إنتاج الأسماك، ولا ينتقل منها إلى الإنسان.

وطالب الجانب السعودي مصر رسميًّا بتطبيق المعايير الأوروبية فيما يتعلق بمواصفات الأسماك المصدرة إليها، وفقًا للنشرة التي تقدمت بها السفارة.