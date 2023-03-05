أسعار البلح في سوق العبور اليوم الأحد 5 مارس 2023

تيشهد سوق العبور إقبالا كبيرا علي شراء البلح اليوم الأحد 5-3-2023 وغيره من منتجات شهر رمضان نظرا لأنخفاض الأسعار مقارنة مع محال التجزئة .

وطبقا لاسعار سوق العبور سجل سعر كيلو البلح السيوي من 30 جنيها الي 40 جنيها ، والبلح ” ثلاجة” 4 جنيهات الي 10 جنيهات .

كما سجل سعر كيلو البلح لصنف شامية مابين16 جنيها الي 22 جنيها، والبلح “ابريمي” 18 جنيها الي 28 جنيها .

وتراوح سعر كيلو البلح المركابي 16 جنيها الي 26 جنيها ،والبلح “ابيض غزال “17 جنيها الي 27 جنيها والبلح “عينات” 17 جنيها الي 27 جنيها والبلح “البان “17 جنيها الي 27 جنيها .

أيضا سجل سعر كيلو بلح من صنف “وردة” 17 جنيها الي 27 جنيها والبلح ” برتموتة” 20 جنيها إلي 30 جنيها والبلح “أسواني” 16 جنيها الي 22 جنيها والبلح “سكوتي” 22 جنيها الي 32 جنيها والبلح “جنديلة” 25 جنيها الي 31 جنيها والبلح “قرن غزال” 25 جنيها الي 35 جنيها .

ويعرض مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان جميع الأنواع بأسعار تنخفض عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح من 20 ل 40 % ، كما تتميز تلك التمور بالجودة عن غيره فى الخارج.

ويتراوح سعر التمور بالمهرجان من 25 جنيهًا للكيلو وحتى 300 جنيها ، وذلك على حسب النوع