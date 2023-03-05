أسعار البلح اليوم الأحد 5-3-2023 في الأسواق

تباينت أسعار البلح في الأسواق اليوم الأحد 5-3-2023 وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 35 جنيها في الأنواع البلدية حتى 350 جنيها في الأنواع المستوردة.

وتشهد السوق بدء فترة الإقبال علي موسم شراء البلح والياميش من الأسواق وتختلف أسعار البلح والتمور طبقا لمعدلات الجودة وما يلفت الانتباه هو استقرار الأسعار مقارنة مع الموسم الماضي .

كانت وزارة الزراعة قد افتتحت مهرجان القاهرة الدولي للتمور الأربعاء الماضي، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

ويشهد مهرجان القاهرة الدولى طرح العديد من أنواع البلح بأسعار تنافسية واقل عن الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% ، كما تتميز تلك التمور بالجودة عن غيره فى الخارج.

ويتراوح سعر التمور بالمهرجان من 25 جنيهًا للكيلو للأنواع الجافة وحتى 300 جنيه للأنواع الرطبة والمستوردة خاصة مثل “بلح المدينة ” و”المجدول ” وغيرها ، وذلك على حسب النوع.

وكان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي قد افتتح المهرجان الأربعاء الماضي، مضيفا أن التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.

وأضاف في تصريحاته أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم علي التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.

ويتراوح سعر البلح الأسوانى في المهرجان والسوق الخارجية من 25 لـ 45 جنيها، أما تمر دجلة الجاف فيصل سعره إلي 100 جنيه، بينما حقق سعر كيلو تمر المجدول 150 جنيها، بينما المجدول الصغير سجل 117 جنيها، أما تمور الوادي 35 جنيهًا.