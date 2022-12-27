أسعار البط البلدى اليوم 27-12-2022 فى السوق المحلية

استقرت أسعار البط البلدى اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية عند 60 و75 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، وفق أصحاب محال دواجن فى نطاق الهرم والجيزة، وبلغ كيلو الأوراك 47 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 43 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وأوضح السيد، أن سعر كيلو البانيه يبدأ من 90 إلى 100 جنيه – باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 60 و70 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.